В 2012 г. «проштрафились» более 1100 сотрудников ГИБДД

126 полицейских. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, анализ жалоб и заявлений граждан показал, что наиболее распространенными нарушениями, допускаемыми должностными лицами ГИБДД, являются отсутствие в протоколах по делам об административных правонарушениях сведений о времени и месте совершения правонарушений и отсутствие объяснений физических лиц, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Нередки случаи, когда нарушителям не разъясняются сроки и порядок обжалования решений по делам об административных правонарушениях, а также права привлекаемых лиц. Также имеет место ненадлежащее уведомление правонарушителей о дате, времени и месте рассмотрения дела», – отметили в надзорном ведомстве.