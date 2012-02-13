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В 2012 г. «проштрафились» более 1100 сотрудников ГИБДД
Сюжеты:
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В 2012 г. «проштрафились» более 1100 сотрудников ГИБДД

13 февраля 2012, 10:37ОбществоРОман БОТов
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