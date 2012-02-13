В 2012 г. «проштрафились» более 1100 сотрудников ГИБДД
Для устранения обнаруженных прокуратурой нарушений административного законодательства прокурорами в 2012 г. внесено в органы ГИБДД 1 тыс. 195 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 1 тыс.
126 полицейских. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, анализ жалоб и заявлений граждан показал, что наиболее распространенными нарушениями, допускаемыми должностными лицами ГИБДД, являются отсутствие в протоколах по делам об административных правонарушениях сведений о времени и месте совершения правонарушений и отсутствие объяснений физических лиц, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях.
«Нередки случаи, когда нарушителям не разъясняются сроки и порядок обжалования решений по делам об административных правонарушениях, а также права привлекаемых лиц. Также имеет место ненадлежащее уведомление правонарушителей о дате, времени и месте рассмотрения дела», – отметили в надзорном ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, зачастую при составлении протоколов по делам об административных правонарушениях сотрудники ГИБДД не отражают показания специальных технических средств фиксации, не указывают время, место и обстоятельства совершения правонарушения. «Должностные лица Госавтоинспекции не принимают достаточных мер, направленных на установление обстоятельств совершения административных правонарушений. Имеют место факты неправильной квалификации действий правонарушителя, нарушения сроков рассмотрения административных дел, пределов наложения административных взысканий на правонарушителей, а также вынесение решений неуполномоченным должностным лицом», – уточнили в ведомстве.