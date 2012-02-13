В муниципалитетах Свердловской области введен особый противопожарный режим

По сообщениям пресс-службы областного ГУ МЧС, за данный период произошло 590 пожаров, при этом в жилом секторе – 452 пожар, в которых погибли 64 человека, в том числе 4 ребенка. Все эти показатели возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибло на 8,5 процентов больше людей, пострадало – на 4,5 процентов (46 человек по сравнению с 44 за тот же период 2011 года).

На сегодняшний день особый противопожарный режим введен и действует в 12 муниципальных образованиях Свердловской области: Сысертском, Пышминском, Полевском, Первоуральском, Березовском, Шалинском, Белоярском ГО, ГО Дегтярск, Заречный, Сухой Лог, поселок Левиха Кировградского ГО, Кузнецовской сельской управе Талицкого ГО. Особый противопожарный режим подразумевает активацию профилактической работы: рейдов среди населения и проведения инструктажей в организациях. Помимо этого, возрастет ответственность нарушителей пожарной безопасности.

Штраф за нарушения особого режима возрастают. Например, если нарушение требований противопожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей, то те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.