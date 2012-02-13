За выходные в Подмосковье произошло более 30 ДТП

В частности, в субботу вечером около 22:19 в Одинцовском районе пригородный электропоезд, следовавший из Кубинки в Истру, протаранил выехавший на железнодорожный переезд грузовик. В результате столкновения первый вагон электрички сошел с рельсов. Трое пострадавших – водитель грузовика и два пассажира поезда – были госпитализированы.