За выходные в Подмосковье произошло более 30 ДТП
13 февраля 2012, 08:22ОбществоРОман БОТов
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Более 30 ДТП произошло в Подмосковье за минувшие выходные, сообщили в главном управлении МВД России по Московской области. В результате аварий на дорогах погибли четыре человека, еще 43 получили различные травмы. Общее число ДТП по Подмосковью достигло 34 за два выходных дня.
В частности, в субботу вечером около 22:19 в Одинцовском районе пригородный электропоезд, следовавший из Кубинки в Истру, протаранил выехавший на железнодорожный переезд грузовик. В результате столкновения первый вагон электрички сошел с рельсов. Трое пострадавших – водитель грузовика и два пассажира поезда – были госпитализированы.
Кроме того, на Дмитровском шоссе произошло крупное ДТП: там столкнулись сразу восемь автомобилей. В результате аварии пострадали трое, причем одного из пострадавших зажало в покореженной машине, и спасателям пришлось разрезать кузов. По предварительным данным, основной причиной массового ДТП стал гололед.
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