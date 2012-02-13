Женевский концепт-кар SsangYong оказался кроссовером без крыши

Новинка отличается от концепт-кара SsangYong XIV-1, дебютировавшего в сентябре прошлого года во Франкфурте, только конструкцией крыши со сдвигающейся центральной тканевой частью крыши. Новый прототип сохранит оригинальную посадочную формулу, которая может меняться с «1+1+2» на «1+3».

По предварительным данным, в серию компактный кроссовер SsangYong будет запущен в 2013 году. В Великобритании машина будет стоить около 14 тысяч фунтов стерлингов — примерно столько же, сколько и базовый Nissan Juke.