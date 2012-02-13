Женевский концепт-кар SsangYong оказался кроссовером без крыши
13 февраля 2012, 10:44ОбществоРОман БОТов
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На мартовском моторшоу в Женеве компания SsangYong представит концептуальный кроссовер-кабриолет под названием XIV-2 (аббревиатура расшифровывается «eXciting user Interface Vehicle» или машина с «удивительным пользовательским интерфейсом»). Ранее сообщалось, что на этом автосалоне состоится премьера прототипа компактного вседорожника южнокорейской марки, который сможет составить конкуренцию Nissan Juke.
Новинка отличается от концепт-кара SsangYong XIV-1, дебютировавшего в сентябре прошлого года во Франкфурте, только конструкцией крыши со сдвигающейся центральной тканевой частью крыши. Новый прототип сохранит оригинальную посадочную формулу, которая может меняться с «1+1+2» на «1+3».
Габаритная длина XIV-2 составит 4166 миллиметров, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1566 миллиметров, а колесная база будет равна 2600 миллиметров.
По предварительным данным, в серию компактный кроссовер SsangYong будет запущен в 2013 году. В Великобритании машина будет стоить около 14 тысяч фунтов стерлингов — примерно столько же, сколько и базовый Nissan Juke.
Иллюстрация SsangYong
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