10 миллионов рублей, и у иностранцев российское гражданство – поправки в закон «О гражданстве РФ»
13 февраля 2014, 12:00Общество
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Совсем скоро иностранцы, вложившие в экономику России не менее 10 миллионов рублей, смогут получать гражданство по упрощенной системе. Такой способ пополнения казны предложили Министерство экономики и Федеральная миграционная служба.
Упрощается схема и для студентов, с 2002 года окончивших на территории страны колледж или вуз и проработавших в России не менее трех лет, сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, сейчас получить гражданство проще иностранцу, у которого супруг является гражданином РФ, кроме того, лица, родившиеся на территории бывшего СССР, и лица без гражданства также имеют послабления.
Соответствующие поправки в закон «О гражданстве РФ» уже были обсуждены в правительстве и вскоре будут внесены в Госдуму.
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