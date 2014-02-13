10 миллионов рублей, и у иностранцев российское гражданство – поправки в закон «О гражданстве РФ»

Упрощается схема и для студентов, с 2002 года окончивших на территории страны колледж или вуз и проработавших в России не менее трех лет, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, сейчас получить гражданство проще иностранцу, у которого супруг является гражданином РФ, кроме того, лица, родившиеся на территории бывшего СССР, и лица без гражданства также имеют послабления.

Соответствующие поправки в закон «О гражданстве РФ» уже были обсуждены в правительстве и вскоре будут внесены в Госдуму.