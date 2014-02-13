Через 6 лет армия в России станет контрактной: «это важно для внешней политики страны»

Напомним, впервые с таким сообщением выступил тогда еще президент страны Дмитрий Медведев. В 2011 году он заявил, что уже начался переход к профессиональной армии, а к 2017 году прогнозируется 425 тысяч контрактников.

Это позволило строить действительно современные, эффективные Вооруженные силы. В Вооруженных силах создан новый высокотехнологичный род войск - силы Воздушно-космической обороны. Значительно выросла интенсивность оперативной и боевой подготовки. Еще недавно большинство учений проводились в штабах и на картах, а теперь ежегодно проходят учения стратегического масштаба, в которых принимают участие все виды и рода войск передают слова Дмитрия Анатольевича БалтИнфо.

Медведев также акцентировал, что это необходимо для внешней политики страны.

По всей вероятности, поставленная задача постепенно достигается, и к 2020 году мы придем к тому, что контрактники будут составлять основу армии. Сергей Шойгу также отметил, что срок службы для призывников останется тем же – 1 год.