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Через 6 лет армия в России станет контрактной: «это важно для внешней политики страны»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Через 6 лет армия в России станет контрактной: «это важно для внешней политики страны»

13 февраля 2014, 10:50Общество
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