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Депутаты Госдумы обратились к учителям с просьбой сократить объем домашней работы на период Олимпиады
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Госдумы обратились к учителям с просьбой сократить объем домашней работы на период Олимпиады

13 февраля 2014, 11:15Общество
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