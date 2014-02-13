Депутаты Госдумы обратились к учителям с просьбой сократить объем домашней работы на период Олимпиады
13 февраля 2014, 11:15Общество
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На одном из последних заседаний Госдумы Николай Булаев, бывший глава Рособразования и заместитель руководителя «Единой России», выступил с обращением к педагогическому составу школ.
На период Олимпиады чуть сократить объем домашних заданий, чтобы у наших детей и внуков была возможность посмотреть Олимпиаду, посмотреть наших и зарубежных спортсменов, посмотреть олимпийских чемпионов цитирует парламентария «Деловой квартал».
По его словам, Олимпиада – это огромный воспитательный ресурс, и с этим сложно не согласиться. Однако остается вопрос, зачем просто сокращать объем необходимых работ, когда задания можно адаптировать под Олимпиаду. Школьники, действительно, должны понимать значимость события, а «переработка» увиденного на экране позволит на достаточном уровне «зафиксировать» Олимпийские игры в Сочи.
К слову, парламентария поддержал спикер Думы, выразивший надежду на то, что к словам Булаева прислушаются.
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