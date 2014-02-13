Депутаты Госдумы обратились к учителям с просьбой сократить объем домашней работы на период Олимпиады

На период Олимпиады чуть сократить объем домашних заданий, чтобы у наших детей и внуков была возможность посмотреть Олимпиаду, посмотреть наших и зарубежных спортсменов, посмотреть олимпийских чемпионов цитирует парламентария «Деловой квартал».

По его словам, Олимпиада – это огромный воспитательный ресурс, и с этим сложно не согласиться. Однако остается вопрос, зачем просто сокращать объем необходимых работ, когда задания можно адаптировать под Олимпиаду. Школьники, действительно, должны понимать значимость события, а «переработка» увиденного на экране позволит на достаточном уровне «зафиксировать» Олимпийские игры в Сочи.