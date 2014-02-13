Купе Lexus RC F сделают гоночным
13 февраля 2014, 06:39ОбществоРОман БОТов
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Компания Lexus намерена на базе «заряженного» купе RC F создать гоночный автомобиль, соответствующую правилам GT3. На таких машинах допускается участие, например, в ADAC GT Master, FIA GT и Blancpain Endurance Series. Концептуальный предвестник модели будет представлен в марте в рамках автосалона в Женеве.
Ранее в Lexus создали гоночную машину с дизайном концепт-кара LF-CC, который является предтечей серийного купе RC. Та модель предназначена для участия в японском первенстве спортпрототипов Super GT. Мощность двигателя машины по регламенту не может превышать 500 лошадиных сил.
Гоночные модели, построенные по правилам GT3, есть, в частности, у Bentley, Aston Martin, Porsche и BMW. Такие машины баварской марки участвуют в первенстве FIA GT.
Гражданская версия Lexus RC F дебютировала в Детройте в январе. Купе оснастили 460-сильным бензиновым мотором V8. О динамике модели никакой информации нет.
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