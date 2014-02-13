Купе Lexus RC F сделают гоночным

Ранее в Lexus создали гоночную машину с дизайном концепт-кара LF-CC, который является предтечей серийного купе RC. Та модель предназначена для участия в японском первенстве спортпрототипов Super GT. Мощность двигателя машины по регламенту не может превышать 500 лошадиных сил.

Гоночные модели, построенные по правилам GT3, есть, в частности, у Bentley, Aston Martin, Porsche и BMW. Такие машины баварской марки участвуют в первенстве FIA GT.