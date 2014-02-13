Toyota отзывает почти 2 миллиона Приусов по всему миру

В компании подчеркивают, что аварий из-за этих сбоев зафиксировано не было.

В Японии будет отозвано около 997 тысяч автомобилей Prius будут отозваны в Японии,в Северной Америке - 713 тысяч, 130 тысяч в Европе, остальные - в других регионах мира.