Toyota отзывает почти 2 миллиона Приусов по всему миру
13 февраля 2014, 06:35ОбществоРОман БОТов
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Toyota Motor Copr. объявила о масштабном отзыве своих автомобилей модели Prius. 1,9 миллионов автомобилей третьего поколения модели, выпущенных в период с марта 2009 года по ферваль 2014 года, подлежат отзыву из-за проблем в программном обеспечении.
В компании подчеркивают, что аварий из-за этих сбоев зафиксировано не было.
В Японии будет отозвано около 997 тысяч автомобилей Prius будут отозваны в Японии,в Северной Америке - 713 тысяч, 130 тысяч в Европе, остальные - в других регионах мира.
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