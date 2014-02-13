В Свердловской области увеличили размер платы за эвакуацию автомобилей

Обращения организаций были поддержаны администрациями муниципальных образований: г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Каменск-Уральский (городов с высоким процентом обеспеченности населения транспортными средствами и наиболее интенсивным дорожным движением).

Напомним, действовавшие ранее размеры платы за перемещение транспортного средства и его хранение на специализированной стоянке были установлены в июле 2012 года и оставались неизменными более полутора лет.

С 1 февраля фиксированная плата за перемещение транспортного средства в Свердловской области составит 655 рублей, для Екатеринбурга - 1090 рублей. А за хранение легкового автомобиля, помещенного на специализированную стоянку, в Свердловской области придется заплатить 17 руб./час, в Екатеринбурге - 33 руб./час.

Таким образом, увеличение платы составило в среднем 10 процентов, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.