В Свердловской области увеличили размер платы за эвакуацию автомобилей
С 1 февраля 2014 года в Свердловской области изменен размер платы за перемещение транспортных средств на эвакуаторе и их хранение на специализированной стоянке. Основанием для пересмотра Региональной энергетической комиссией действующих размеров платы явилось обращение специализированных организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Свердловской области, с просьбой об увеличении размеров этой платы.
Обращения организаций были поддержаны администрациями муниципальных образований: г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Каменск-Уральский (городов с высоким процентом обеспеченности населения транспортными средствами и наиболее интенсивным дорожным движением).
Напомним, действовавшие ранее размеры платы за перемещение транспортного средства и его хранение на специализированной стоянке были установлены в июле 2012 года и оставались неизменными более полутора лет.
С 1 февраля фиксированная плата за перемещение транспортного средства в Свердловской области составит 655 рублей, для Екатеринбурга - 1090 рублей. А за хранение легкового автомобиля, помещенного на специализированную стоянку, в Свердловской области придется заплатить 17 руб./час, в Екатеринбурге - 33 руб./час.
Таким образом, увеличение платы составило в среднем 10 процентов, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Впрочем, останавливают свою машину в неположенном месте не только некультурные водители, но и те, у кого возникли технические неполадки. Впрочем, с ремонтом автомобилей Тойота обычно проблем не возникает, и тот же эвакуатор легко отвезет сломавшийся транспорт в специализированный сервис. Хотя, конечно же, лучше регулярно заниматься техобслуживанием автомобиля, и в таком случае большинства поломок удастся избежать.