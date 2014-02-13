Вальтер Рёрль рассказал о самом экстремальном Porsche 911

Новый 911 GT3 RS получит полностью новый обвес кузова с аэродинамическими элементами на переднем бампере в стиле модификации GT3 RS 4.0 прошлого поколения. По словам Рёрля, он ранее тестировал новую модель на «Северной петле» Нюрбургринга, но сейчас испытания приостановлены из-за большого количества снега на треке. Испытания шин для трекового суперкара проводятся в Италии.

Весной прошлого года руководитель отделения Porsche по созданию автомобилей семейства GT Андреас Преунингер заявил, что новое купе GT3 RS будет предлагаться исключительно с роботизированной трансмиссией PDK с двумя сцеплениями, тогда как модель предыдущего поколения оснащалась «механикой». Преселектив при этом планируется перенастроить для более быстрой смены ступеней. Аналогичная трансмиссия, например, у нынешнего 911 GT3 переключает передачи примерно за 100 миллисекунд.

Помимо этого, у новинки появится модернизированное рулевое управление, полноуправляемое шасси, алюминиевые двери и титановая выпускная система. Трековое купе оснастят доработанным 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем, который в 475-сильной версии устанавливается на обычный GT3. Для модификации RS мощность, как ожидается, поднимут до 500 сил.