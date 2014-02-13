Вальтер Рёрль рассказал о самом экстремальном Porsche 911
Самый экстремальный вариант спорткара Porsche 911 нового поколения — трековое купе GT3 RS — по сравнению с базовой моделью получит более проработанную аэродинамику, которая позволит вполовину увеличить прижимную силу. Это, в свою очередь, приведет к снижению максимальной скорости автомобиля. Об это этом пишет Auto Express со ссылкой на тест-пилота «Порше» Вальтера Рёрля.
Новый 911 GT3 RS получит полностью новый обвес кузова с аэродинамическими элементами на переднем бампере в стиле модификации GT3 RS 4.0 прошлого поколения. По словам Рёрля, он ранее тестировал новую модель на «Северной петле» Нюрбургринга, но сейчас испытания приостановлены из-за большого количества снега на треке. Испытания шин для трекового суперкара проводятся в Италии.
Весной прошлого года руководитель отделения Porsche по созданию автомобилей семейства GT Андреас Преунингер заявил, что новое купе GT3 RS будет предлагаться исключительно с роботизированной трансмиссией PDK с двумя сцеплениями, тогда как модель предыдущего поколения оснащалась «механикой». Преселектив при этом планируется перенастроить для более быстрой смены ступеней. Аналогичная трансмиссия, например, у нынешнего 911 GT3 переключает передачи примерно за 100 миллисекунд.
Помимо этого, у новинки появится модернизированное рулевое управление, полноуправляемое шасси, алюминиевые двери и титановая выпускная система. Трековое купе оснастят доработанным 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем, который в 475-сильной версии устанавливается на обычный GT3. Для модификации RS мощность, как ожидается, поднимут до 500 сил.
Новинка сможет разгоняться до «сотни» примерно за три секунды. Для сравнения, новый Porsche 911 GT3 разгоняется за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 315 километров в час. Кроме того, в «Порше» планируют превзойти время GT3 на Нюрбургринге — 7 минут 25 секунд.