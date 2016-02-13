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В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод за 2015 год потратил на благотворительность 203 миллиона рублей (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод за 2015 год потратил на благотворительность 203 миллиона рублей (ФОТО)

13 февраля 2016, 12:50ОбществоДенис Таратонов
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