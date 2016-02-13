В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод за 2015 год потратил на благотворительность 203 миллиона рублей (ФОТО)

В Нижний Тагил на имя директора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко пришло письмо, подписанное Евгением Куйвашевым и первыми лицами Свердловской области, в котором отмечались заслуги корпорации на ниве благотворительности:

Благодарим Вас за проявленное милосердие и чуткое отношение к людям, нуждающимся в помощи. Ваша благотворительная деятельность является примером душевной щедрости и неоценимым вкладом в развитие Свердловской области.

Выделенные на благотворительность средства были направлены главным образов на поддержку образования, здравоохранения и спорта.

А между тем, вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке прошел митинг против массовых сокращений на УВЗ.