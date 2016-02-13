В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод за 2015 год потратил на благотворительность 203 миллиона рублей (ФОТО)
13 февраля 2016, 12:50ОбществоДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области поблагодарит корпорацию «Уралвагонзавод» за её благотворительную деятельность. За 2015 год УВЗ направил на благотворительность 203 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижний Тагил на имя директора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко пришло письмо, подписанное Евгением Куйвашевым и первыми лицами Свердловской области, в котором отмечались заслуги корпорации на ниве благотворительности:
Благодарим Вас за проявленное милосердие и чуткое отношение к людям, нуждающимся в помощи. Ваша благотворительная деятельность является примером душевной щедрости и неоценимым вкладом в развитие Свердловской области.
Выделенные на благотворительность средства были направлены главным образов на поддержку образования, здравоохранения и спорта.
А между тем, вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке прошел митинг против массовых сокращений на УВЗ.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей