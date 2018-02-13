8 министров Свердловской области ответили на вопросы тагильчан

В город приехали директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов, руководитель министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр социальной политики Андрей Злоказов, министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, министр здравоохранения Андрей Цветков, руководитель министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

На личную встречу к представителям министерств записались около 50-ти жителей Нижнего Тагила. Тагильчане задавали вопросы o медицинском обслуживании детей с ограниченными возможностями здоровья, качестве проведения капитальных ремонтов и газификации частного сектора.

Личные вопросы граждан обсуждали до 12 часов дня. Больше всего вопросов было адресовано Николаю Смирнову, министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и Андрею Цветкову, министру здравоохранения.

После проведения встречи с тагильчанами, представители министерств вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посетили несколько объектов Нижнего Тагила. Администрация Нижнего Тагила сообщает, что по окончанию визита губернатор встретится с жителями города.