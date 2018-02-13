Брак екатеринбурженки Савиновских и её мужа по решению суда признан однополым (ФОТО)

Поясняется, что поведение Савиновских в большей степени характерно для мужчины. Это доказывает наличие страницы в соцсетях, которую женщина вела от лица мужчины, а также принятие решения об удалении груди. Судью не убедили показания Юлии о том, что она не принимала гормонов и даже не собиралась менять пол.