Брак екатеринбурженки Савиновских и её мужа по решению суда признан однополым (ФОТО)
13 февраля, 07:00Общество
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В столице Урала суд Орджоникидзевского района вынес решение по дело Юлии Савиновских, признав, что екатеринбурженка фактически является мужчиной.
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Поясняется, что поведение Савиновских в большей степени характерно для мужчины. Это доказывает наличие страницы в соцсетях, которую женщина вела от лица мужчины, а также принятие решения об удалении груди. Судью не убедили показания Юлии о том, что она не принимала гормонов и даже не собиралась менять пол.
В мотивировочном решении суда говорится о том, что у Савиновских мужской тип поведения, поэтому их с мужем брак фактически однополый. В таком союзе нельзя воспитывать детей согласно законодательству страны.
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Фото: «E1.ru»
Юлия Савиновских, у которой опека забрала приёмных сыновей, и её защитник намерены обжаловать решение суда в следующих инстанциях, в частности в Европейском суде по правам человека, передает «E1.ru».
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