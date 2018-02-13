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Евгений Куйвашев: Проект кластера на горе Белой в Тагиле должен появиться в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев: Проект кластера на горе Белой в Тагиле должен появиться в 2018 году

13 февраля, 20:00Общество
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