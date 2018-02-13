Евгений Куйвашев: Проект кластера на горе Белой в Тагиле должен появиться в 2018 году

Гора Белая - одно из самых красивейших мест в России. И, безусловно, многое было сделано для ее развития. Спасибо всем за предложения, спасибо всем, кто участвовал в обсуждении. Я считаю, что для создания кластера необходим комплексный, понятный и нормативный подход. Я имею в виду создание специального закона в Свердловской области, который будет регламентировать деятельность на территории кластера. Я считаю, что надо проводить нашу работу поэтапно. Долгая дорога начинается с первого шага.

Работа должна проводиться по определенным принципам, отметил губернатор. Он считает, что в первую очередь надо начать формирование особой зоны, а затем определить ступень для предпринимателей, которые будут вести здесь свою коммерческую деятельность. Кроме того, необходимо по закону отрегулировать земельные отношения и разделить развитие курортно-туристского кластера на этапы.

Первый этап - создание спортивных трасс, а второй - развитие населенных пунктов и создание в них туристической инфраструктуры. Правительство должно взять на себя ответственность по созданию комфортного жилья, обеспечить льготные условия для бизнесменов, которые будут вкладываться в строительство. Нужно также обеспечить необходимый доступ к кредитным инструментам поддержки предпринимателей.

Разработка проекта кластера, по словам губернатора, требует создания полной рабочей карты и карты туристических маршрутов. На их основании будут подготовлены проекты по финансированию, часть средств будет выделяться из государственного бюджета. В рабочую группу по созданию проекта должны войти представители всех населенных пунктов, расположенных вокруг горы Белой, и предприниматели, которые будут вкладываться в строительство.

Также нужно отрегулировать коэффициент использования земельных участков. Те, кто имеет землю у подножия горы Белой и не использует ее долгое время, либо пусть вкладываются, либо отдают тем, кто готов вкладываться. Здесь, в особой зоне, мы должны также внимательнейшим образом подойти к вопросу экологии. Я уверен, что рабочая группа должна рассмотреть и этот важнейший вопрос.

Что касается транспортной доступности, на всех горнолыжных курортах существует сеть парковок, и это все решается. В этом году мы должны полностью разработать и продумать концепцию, это касается и развития населенных пунктов, и спортивной инфраструктуры, -- подвел итог совещания Евгений Куйвашев.