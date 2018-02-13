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Лесничий в Нижнем Тагиле предстанет перед судом за служебный подлог ради жены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лесничий в Нижнем Тагиле предстанет перед судом за служебный подлог ради жены

13 февраля, 13:30Общество
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