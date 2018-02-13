Лесничий в Нижнем Тагиле предстанет перед судом за служебный подлог ради жены
13 февраля, 13:30Общество
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В Нижнем Тагиле будут судить лесничего, жена которого совершила множество нарушений при заготовке леса. Ее супруг закрывал глаза на это и вносил в акты осмотра ложные данные.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лесничего в Нижнем Тагиле обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следователей, весной 2016 года его жена, которая являлась субарендатором, проводила заготовку леса в Свердловской области.
В ходе работ она допустила множество нарушений: не убирала пни и щепки после сруба, снимала плодородный слой почвы и выборочно вырубала деревья. А лесничий, ее супруг, после осмотра места работ вносил в документы заведомо ложные сведения.
После выявленных нарушений арендатору была предъявлена неустойка и материальный ущерб в размере более 1 млн рублей. Теперь арендатор через суд может взыскать эти деньги с нарушительницы. Уголовное дело в отношении лесничего направлено в суд, ему грозит до 4 лет тюрьмы, пишет JustMedia.ru.
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