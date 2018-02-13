Новый ФОК вместо заброшенной воинской части может появиться в Нижнем Тагиле
Передача комплекса военного городка №36 площадью 49 тыс. кв.м в собственность Нижнего Тагила позволит городу реализовать запланированную концепцию и выстроить спортивное сооружение, аналогичное ФОК «Президентский».
На территории военного городка находятся 16 объектов недвижимости, которые сейчас входят в список государственного имущества Свердловской области. Стоимость всего комплекса оценивается в 70 млн рублей. Материалы сделки на передачу имущества в безвозмездное пользование Нижнему Тагилу уже рассмотрели на последнем заседании комитета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности.
Кроме имущества комплекса, внесено предложение o передаче Нижнему Тагилу дома торговца Колодкина стоимостью 32,8 млн рублей и площадью 965 кв. метров. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Исторический объект сейчас занимает Нижнетагильский музей изобразительных искусств, который в этом здании выставляет экспозиции и хранит музейные коллекции, отдельное помещение выделено под багетную мастерскую, передает «Новый город».
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