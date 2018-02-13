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Новый ФОК вместо заброшенной воинской части может появиться в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый ФОК вместо заброшенной воинской части может появиться в Нижнем Тагиле

13 февраля, 18:20Общество
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