Новый ФОК вместо заброшенной воинской части может появиться в Нижнем Тагиле

На территории военного городка находятся 16 объектов недвижимости, которые сейчас входят в список государственного имущества Свердловской области. Стоимость всего комплекса оценивается в 70 млн рублей. Материалы сделки на передачу имущества в безвозмездное пользование Нижнему Тагилу уже рассмотрели на последнем заседании комитета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности.