Сергей Носов: «Туризм на горе Белой привлечет в Нижний Тагил гостей со всего мира»

Город активно поддерживает инициативу создания на территории горы Белой экономической зоны регионального типа. Малому и среднему бизнесу она позволит развивать различные направления как предпринимательской деятельности, так и экологической. Возможно курортное дело и другие гостеприимства, гастрономический туризм, растениеводство, животноводство и прочее.

Ранее губернатор обратил внимание на то, что создание туристского кластера обеспечит Нижний Тагил созданием новых рабочих мест. Сергей Носов отметил, что это позволит решить проблему с их острой нехваткой в сельской местности и пояснил, что для комплексного развития необходимо также заняться и обустройством населенных пунктов.

Я считаю, что при определении границ туристского кластера будет целесообразно рассматривать не только строительство второй очереди комплекса «Гора Белая», но и благоустройства населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости, создающих целостность уникального образа туристского кластера «Гора Белая» в качестве единой туристической сети, а именно поселок Уралец, Висим, Висимо-Уткинск, Усть-Утка и так далее.

Включение этих населенных пунктов в состав особой экономической зоны позволит выгодно сочетать созданные условия для зимнего и летнего отдыха, что в итоге решит давнюю проблему с обеспечением летней загрузки объектов, расположенных непосредственно на горе Белой.

Рыбалка, охота, экстремальный и экологический туризм при наличии достойной инфраструктуры в живописнейших местах и на экологически чистых водоемах будут пользоваться высоким спросом не только у россиян. Нужно в кратчайшие сроки сформировать и утвердить комплексный генеральный план горнолыжного курорта «Гора Белая» с четким определением окончательных границ и этапов развития курорта.

На территории горы Белой есть особо охраняемые зоны, которые считаются уникальными. Глава отметил, что по этим зонам нужно особенно внимательно принимать решения. Необходимо четко установить границы территорий и определить, какая инфраструктура будет там создаваться.

Надо определиться с несколькими министерствами. С министерством природных ресурсов, ЖКХ, транспорта, если говорить про дорогу, и так далее. Если говорить об освоении вокруг горы Белой, это вопрос комплексный, это инфраструктура, включая подъезд. И количество людей, которые приедут к горе Белой, которые будут кататься, заниматься другими видами спорта и просто отдыхать – это, конечно, должно быть грамотно просчитано, и инфраструктура их размещения спланирована. После этого я уверен, что малый и средний бизнес действительно застроят существующую инфраструктуру и сделают это очень активно.

Также Сергей Носов остановился на вопросе по сельским поселениям, отметив уникальность их природы. Глава обратил внимание на проблемы с границами земель, которые являются экологически чистыми.

Есть человек, который хочет инвестировать в сельское хозяйство, разводить французских коров, продавать французский сыр. По его словам, в этом районе уникальные условия для животноводства. Реки здесь чистые, вода чистая. Не зря здесь месторождение золота и платины. Но с чем мы сталкиваемся? У нас громадная территория создана под Чусовую, которая регулируется одним законодательством. Есть территория лесхоза. Все, в том числе сельскохозяйственные земли, объявили территорией леса. И развивать в этих населенных пунктах сельское хозяйство и экономический туризм на современном уровне становится проблемой.

По мнению Сергея Носова, у каждого населенного пункта нужно определить территорию развития. Независимо от того, попадет населенный пункт в экономическую зону или нет, это поспособствует развитию природных территорий. Также глава остановился и на вопросах медицины:

Говоря о серьезном туристическом центре, горнолыжный спорт бывает травмоопасен. Надо продумать системы квалифицированной медицины. Обеспечить туристов соответствующим вниманием. Гора Белая уже стала центром туризма не только для Свердловской области. Она принимает поток туристов из Тюмени, Ханты-Мансийска и других городов подвел итог Сергей Носов.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила