Сержант из Екатеринбурга получил условное наказание за насилие в отношении срочника
Сержанта военной части Екатеринбурга признали виновным в издевательствах над солдатом из Перми. После побоев срочник покончил с собой.
13 февраля Уральский окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении сержанта Егора Сенаторова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Следствие доказало, что в марте 2017 года сержант Сенаторов заставил срочника из Перми Дениса Хамидуллина надеть противогаз и отжиматься. При этом командир отделения давил ногой на спину рядового, прижимая его к полу. После отжиманий сержант несколько раз ударил солдата по голове. 7 марта Хамидуллин заступил в суточный наряд по КПП и через несколько часов покончил с собой.
Судебная медицинская экспертиза не нашла прямой связи между рукоприкладством и самоубийством, потому судья назначил сержанту 3 года лишения свободы условно. Военнослужащего уволили из Вооруженных сил России, а правозащитники уже готовят иск к Минобороны о компенсации морального вреда семье погибшего солдата-срочника.
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