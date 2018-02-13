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Сержант из Екатеринбурга получил условное наказание за насилие в отношении срочника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сержант из Екатеринбурга получил условное наказание за насилие в отношении срочника

13 февраля, 23:15Общество
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