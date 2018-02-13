Сержант из Екатеринбурга получил условное наказание за насилие в отношении срочника

Следствие доказало, что в марте 2017 года сержант Сенаторов заставил срочника из Перми Дениса Хамидуллина надеть противогаз и отжиматься. При этом командир отделения давил ногой на спину рядового, прижимая его к полу. После отжиманий сержант несколько раз ударил солдата по голове. 7 марта Хамидуллин заступил в суточный наряд по КПП и через несколько часов покончил с собой.