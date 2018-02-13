Тагильчане соберутся на митинг в день памяти воинов-интернационалистов

Мероприятие будет проходить на улице Горошникова у памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, сообщает Администрация Нижнего Тагила . У этого монумента ежегодно проводят торжественные митинги ко дню ВДВ и памяти воинам-афганцам.

27 декабря 2017 года в 38-годовщину начала афганской войны у памятника провели митинг в память о воинах-афганцах, а 2 августа 2017 года в 87-ю годовщину ВДВ на этом месте десантники возложили цветы к мемориалу.