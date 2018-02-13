Тагильчане соберутся на митинг в день памяти воинов-интернационалистов
13 февраля, 11:00Общество
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Митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, состоится 15 февраля в 12.00.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие будет проходить на улице Горошникова у памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, сообщает Администрация Нижнего Тагила. У этого монумента ежегодно проводят торжественные митинги ко дню ВДВ и памяти воинам-афганцам.
27 декабря 2017 года в 38-годовщину начала афганской войны у памятника провели митинг в память о воинах-афганцах, а 2 августа 2017 года в 87-ю годовщину ВДВ на этом месте десантники возложили цветы к мемориалу.
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