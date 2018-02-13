Ушедшая на прогулку с собакой жительница Салды разыскивается вторые сутки (ФОТО)
13 февраля, 09:30Общество
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В Верхней Салде волонтёры организовали поиск 52-летней женщины, которая 11 февраля ушла выгуливать собаку и не вернулась.
Козлова Елена Николаевна вышла из дома по улице Спортивная, 1 вместе с той-терьером около пяти часов вечера.
Рост женщины 160 см, телосложение плотное. На голове у пропавшей была серая вязаная шапка, одета в серый пуховик до колен, сапоги-«дутыши».
Питомец был одет в зеленый комбинезон. У собаки коричневая шерсть и приметное белое пятно на груди.
Местные СМИ сообщают, что по камерам наблюдения было видно, что женщина шла в сторону Ломовки.
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Сейчас волонтёры призывают всех неравнодушных помочь в поиске пропавшей, передает издание «vSalde». Телефон координатора поиска – 8-982-735-5387.
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