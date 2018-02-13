Ушедшая на прогулку с собакой жительница Салды разыскивается вторые сутки (ФОТО)

Козлова Елена Николаевна вышла из дома по улице Спортивная, 1 вместе с той-терьером около пяти часов вечера.

Рост женщины 160 см, телосложение плотное. На голове у пропавшей была серая вязаная шапка, одета в серый пуховик до колен, сапоги-«дутыши».

Питомец был одет в зеленый комбинезон. У собаки коричневая шерсть и приметное белое пятно на груди.

Местные СМИ сообщают, что по камерам наблюдения было видно, что женщина шла в сторону Ломовки.

Сейчас волонтёры призывают всех неравнодушных помочь в поиске пропавшей, передает издание «vSalde». Телефон координатора поиска – 8-982-735-5387.