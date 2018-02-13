Юные тагильчане приняли участие в эстафете в рамках акции «Дети без насилия» (ФОТО)
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила и педагоги социально-реабилитационного центра накануне провели спортивную эстафету. Мероприятие проводилось в рамках акции «Дети без насилия».
Ребята разделились на две команды – «Три кота» и «Барбоскины», а затем преодолели несколько этапов. Каждое задание проверяло у детей ловкость, сообразительность, а также умение работать в команде.
После веселых стартов педагоги и специалисты подразделения ПДН пригласили ребят на профилактические беседы.
Организаторы акции напомнили младшему поколению о правилах общественного поведения, а также о взаимодействии со сверстниками и педагогами. Речь шла также о личной безопасности и об обязательном обращении в органы внутренних дел при сложных ситуациях.
Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
Среди присутствующих были те, кто неоднократно самовольно уходил из учреждения. Полицейские предупредили ребят об опасности, которая может поджидать юного беглеца на территории города, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
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