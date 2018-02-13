Жители Нижнего Тагила массово жалуются на высокие цены и хамство в ателье

Жительница Нижнего Тагила Алена Новоселова обратилась в ателье по адресу: ул. Ильича, 17, чтобы ей отремонтировали пуховик. За 1800 рублей девушке пообещали качественно выполнить работу, однако в итоге, по словам Алены, результат ее не порадовал.

Испортили вещь, настроение и взяли много денег за работу, которой, по сути, не было. Никаких прайс листов, цену выдумали из головы. Всю работу обговаривали, смотрели как будет выглядеть пуховик после перешива. В итоге ничего не изменилось. Снизу вообще все осталось как есть, рукава как были большие, так и остались пишет клиентка «Тагильчанки».

Книгу жалоб в ателье Алене не предоставили. Кроме этого, девушке, по ее словам, нагрубили, сказав напоследок, что с такими как она, у них нет желания разговаривать. В итоге Алена написала о работе организации в сообществе «Черный список Тагила».

Нахамили и сказали, что может я вообще похудела, поэтому пуховик так смотрится резюмирует тагильчанка.

Бывшая сотрудница одной из организаций Мария Шипова также осталась недовольна итогом обращения в ателье «Тагильчанка». Двенадцати сотрудникам предприятия понадобилась новая форма, пошив которой заказали и оплатили работодатели в ателье.

Шили пиджаки и блузки: короткий и длинный рукав. Ужасно сшито, причем шили долго. На примерке все, что нам не понравилось – обговорили. Но все было в таком неприятном тоне. По итогу ничего не исправили и исправлять не собирались говорит Мария.

По словам клиентки, в ателье работают хамоватые люди. Хотя раньше здесь обслуживали вежливо. Мама Марии отдавала в ремонт шубу в это ателье и осталась довольна работой.

Марина Акулова обратилась в ателье с целью укоротить шубу из енота, но, как и Алена, столкнулась с высокими ценами, некачественной работой и грубым отношением. Девушка решила проконсультироваться с коллегами (сама она швея, но шубами не занимается), чтобы узнать примерную стоимость услуг.

Нужно было укоротить рукава и переделать плечи. Мне ответили, что лучше прийти и показать. Я пошла в ателье, но денег с собой у меня не было, так как оставлять шубу там я не планировала. Надела шубу и показала, что нужно сделать. Почему-то сразу стали делать примерку, далее женщина произвела подсчеты и огласила стоимость. Шубу почему-то они сразу убрали за стойку рассказывает Марина.

Девушка, как и другие клиентки, обратила внимание на то, что сотрудники ателье не ориентируются на прайс, висящий на стене, а называют сумму за услуги наугад.

Прайс, вроде, висит на стене, но туда мало кто смотрит. Огласили стоимость - 8500 рублей. В день примерки принесла 4000 рублей, остальное согласилась отдать после выполнения работ. На примерке все было неплохо, но один рукав был на 1 сантиметр длиннее и перед почему-то косил. Мастер и хозяйка начали меня убеждать, что все ровно. Хотя я знаю, о чем говорю, так как имею образование швеи и закройщика говорит клиентка ателье «Тагильчанка».

Вещь Марине сделали раньше срока, выписав квитанцию, оригинал которой сотрудники заведения оставляют себе, выдавая клиенту копию. Девушку смутило, что специалисты не разъясняют сколько будет стоить каждая услуга.

Там цены космические. Знаю, что аренда и вывески у них немало стоят. Но вшить замок в тонкую ветровку за 500 рублей – это чересчур заключает Марина.

Корреспондент TagilCity.ru обратился в ателье за комментарием, но руководства на месте не оказалось. Редакция планирует пообщаться с руководством организации позже.