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14 образовательных учреждений в Нижнем Тагиле отремонтируют в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 образовательных учреждений в Нижнем Тагиле отремонтируют в 2019 году

Вчера, 15:19ОбществоФото: pixabay.com
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