14 образовательных учреждений в Нижнем Тагиле отремонтируют в 2019 году

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года» в 2019 году будут отремонтированы несколько учреждений, в частности, школы №№ 4, 44, 35, 10, 45, 80, 87, 41, 36, 5, бассейн в школе №30, детский сад №10 и ДЮЦ «Радуга».

Кроме того, на весну 2019 года запланировано начало капитального ремонта в школе №72. В ближайшее время на электронной площадке будет размещен аукцион по поиску подрядчика на ремонт образовательного учреждения. Как только контракт с подрядчиком будет подписан, все 204 ученика школы перейдут на обучение в ближайшее образовательное учреждение – МОУ СОШ № 56.