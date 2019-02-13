19 км линий и 546 точек освещения улиц появились в Нижнем Тагиле с начала 2019 года
С 1 января 2019 года в рамках проекта «Светлый город» в Нижнем Тагиле смонтированы 19 км линий наружного освещения и 546 светоточек.
В рамках проекта общая протяженность линий уличного освещения должна составить 338 километров, в настоящий момент уже проведено 313 километров. Помимо этого, должен быть произведен монтаж 9 тысяч 528 точек наружного освещения, на сегодняшний день работы выполнены по установке 9 тысяч 78 светоточек. Информация предоставлена службой заказчика городского хозяйства.
Строительно-монтажные работы закончатся в ближайшее время в Верхней и Нижней Черемшанках, на Вые, Голом Камне и Руднике, в Кирпичном поселке, Евстюнихе и Ольховке. Об этом рассказал руководитель ООО «Швабе-Екатеринбург» Данил Меркулов.
В планах подрядчика – монтаж линий освещения в 18 сельских населенных пунктах города. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.