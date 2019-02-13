19 км линий и 546 точек освещения улиц появились в Нижнем Тагиле с начала 2019 года

В рамках проекта общая протяженность линий уличного освещения должна составить 338 километров, в настоящий момент уже проведено 313 километров. Помимо этого, должен быть произведен монтаж 9 тысяч 528 точек наружного освещения, на сегодняшний день работы выполнены по установке 9 тысяч 78 светоточек. Информация предоставлена службой заказчика городского хозяйства.

Строительно-монтажные работы закончатся в ближайшее время в Верхней и Нижней Черемшанках, на Вые, Голом Камне и Руднике, в Кирпичном поселке, Евстюнихе и Ольховке. Об этом рассказал руководитель ООО «Швабе-Екатеринбург» Данил Меркулов.