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Антон Шипулин согласился приехать в Нижний Тагил по приглашению Ольги Глацких
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Антон Шипулин согласился приехать в Нижний Тагил по приглашению Ольги Глацких

Вчера, 14:30ОбществоЮлия СувороваФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина/ anton_shipulin
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