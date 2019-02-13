Антон Шипулин согласился приехать в Нижний Тагил по приглашению Ольги Глацких

Информацию о том, что Антон Шипулин посетит Нижний Тагил, в соцсетях разместила Ольга Глацких.

Это двукратный Олимпийский победитель по гандболу Александр Тучкин, Олимпийский победитель по биатлону Антон Шипулин, Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова,анонсировала список гостей Ольга Глацких.

На странице Шипулина какой-либо информации о его приезде в Нижний Тагил пока нет. Однако в городе он бывает достаточно часто: в сентябре он присутствовал на открытии нового футбольного поля в детском доме, а в минувший выходные вместе с губернатором Евгением Куйвашевым проехал 2022 м на Лыжне России на стадионе Старатель.

Общественность к решению спортсмена поддержать Глацких отнеслась неоднозначно из-за скандальной знаменитости экс-чиновницы.

Закопай себя сам, называется. Мы в восхищении. Антон, можно еще поддержать Горбачева и признаться в любви к Ельцину,пишет анонимный Телеграм-канал «Подливтика».