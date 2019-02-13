Екатеринбург вступает в борьбу за проведение летней Универсиады-2023

Сейчас Екатеринбургу необходимо внести вступительный взнос в размере 10 тысяч евро, затем 28 февраля заявка будет рассмотрена специальной комиссией. Кроме этого, комиссия прибудет в столицу Урала, где оценит возможности города принять масштабное событие. А в начале июля 2019 года на исполкоме FISU в Неаполе будет принято решение о том, кто станет победителем.