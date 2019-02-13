Екатеринбург вступает в борьбу за проведение летней Универсиады-2023
Вчера, 11:15ОбществоФото: pixabay.com
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29 января была официально согласована заявка Екатеринбурга на проведение летней Универсиады-2023.
Сюжеты: Екатеринбург
Сейчас Екатеринбургу необходимо внести вступительный взнос в размере 10 тысяч евро, затем 28 февраля заявка будет рассмотрена специальной комиссией. Кроме этого, комиссия прибудет в столицу Урала, где оценит возможности города принять масштабное событие. А в начале июля 2019 года на исполкоме FISU в Неаполе будет принято решение о том, кто станет победителем.
Как пишет ТАСС, эксперты отмечают, что у Екатеринбурга есть хорошие шансы принимать масштабное событие.
В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.
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