Естественная убыль населения Свердловской области возросла вдвое в 2018 году

В прошедшем году на территории Свердловской области родилось 50,2 тыс. человек, что меньше показателей 2017 года на 3,4 тыс. меньше. Уровень смертности составил 58 тыс. свердловчан. Естественная убыль населения в 2018 году составила 7,8 тыс. человек. Стоит отметить, что годом ранее этот показатель составлял 3,7 тыс.