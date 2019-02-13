Молодежная литургия пройдет в Нижнем Тагиле с 15 на 16 февраля

15 февраля, в День Сретения господня, в Нижнем Тагиле пройдет первая молодежная божественная литургия. Этот день также считается Днем православной молодежи. В этот день организовываются различные мероприятия для молодежи.

Значимым местом встречи и личного духовного развития для молодых людей может стать именно приходская община,сообщил патриарх Кирилл.

По мнению патриарха, ночная литургия могла бы объединить православную молодежь.