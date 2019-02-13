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Молодежная литургия пройдет в Нижнем Тагиле с 15 на 16 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Smoke 892679 1920

Молодежная литургия пройдет в Нижнем Тагиле с 15 на 16 февраля

Вчера, 15:36ОбществоФото: pixabay.com
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