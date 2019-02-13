Молодежная литургия пройдет в Нижнем Тагиле с 15 на 16 февраля
Вчера, 15:36ОбществоФото: pixabay.com
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Первая в Нижнетагильской епархии Божественная литургия с участием молодежи пройдет в ночь с 15 на 16 февраля.
Сюжеты: Нижний Тагил
15 февраля, в День Сретения господня, в Нижнем Тагиле пройдет первая молодежная божественная литургия. Этот день также считается Днем православной молодежи. В этот день организовываются различные мероприятия для молодежи.
Значимым местом встречи и личного духовного развития для молодых людей может стать именно приходская община,сообщил патриарх Кирилл.
По мнению патриарха, ночная литургия могла бы объединить православную молодежь.
Литургия пройдет в ночь с 15 на 16 февраля, начало в 00:00 часов. Мероприятие состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Трудовая, 3). Приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, сообщает Нижнетагильская епархия.
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