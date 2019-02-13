Moody's улучшило рейтинг России и Альфа-Банка

Это случилось сразу после пересмотра суверенного рейтинга РФ с инвестиционного уровня Ba1 до Baa3, прогноз «Стабильный», информирует newsnn.ru.

Отмечаются следующие категории, в которых вырос рейтинг Альфа-Банка: краткосрочная оценка риска контрагента - c NP до P-3, долгосрочная оценка риска контрагента - c Ba1 до Baa3, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте - c Ba2 до Ba1, краткосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной валютах - c NP до P-3, долгосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной валютах - c Ba1 до Baa3.

По словам главного финансового директора, члена Правления Альфа-Банка, Алексея Чухлова, такая переоценка рейтингов подтверждает высокий уровень надежности и кредитоспособности банка. Среди российских банков с частным управлением присвоенные рейтинги являются самыми высокими и отличаются от суверенного рейтинга всего на одну ступень. Это отражает устойчивость выбранной бизнес-модели и правильность разработанной стратегии, подчеркивает он.

Все это неизменно повышает доверие вкладчиков к Альфа-Банку. Так, в 2018 году был отмечен рекорд по росту доли рынка, состоящего из средств физлиц. В связи с этим Альфа-Банк вышел на третье место среди российских банков. Портфель привлеченных средств за 2018 год вырос на 32%. Теперь он составляет 1,07 триллионов рублей или 10% рынка. Портфель инвестиционных продуктов за этот же период возрос на 23%. Спрос на такие продукты со стороны премиальных клиентов увеличился почти вдвое. Одновременно с этим выросло более, чем на 30%, число держателей инвестиционных продуктов, а общий объем таких продуктов составил более 144 миллиардов рублей.