Moody's улучшило рейтинг России и Альфа-Банка

Отмечаются следующие категории, в которых вырос рейтинг Альфа-Банка: краткосрочная оценка риска контрагента - c NP до P-3, долгосрочная оценка риска контрагента - c Ba1 до Baa3, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте - c Ba2 до Ba1, краткосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной валютах - c NP до P-3, долгосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной валютах - c Ba1 до Baa3.