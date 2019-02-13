Мусорные мошенники предлагают свердловчанам вывезти мусор по цене ниже тарифной

На территории Свердловской области действуют организации и физические лица, которые предлагают жителям заключить договора на вывоз ТБО, стоимостью ниже установленного с 1 января 2019 года мусорного тарифа. Информацию об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на своей странице в Facebook. Чиновник предупредил, что правом заключения подобных договоров обладает только региональный оператор. В любых иных случаях договариваться пытаются мошенники.

Кроме того, так как мусор, вывозимый мошенниками, не может быть складирован в соответствии с требованиями закона, то он будет выкинут на нелегальной свалке. А это может повлечь штраф для физического лица за нарушение природоохранного законодательства, рассказал министр. На территории Свердловской области действуют три региональных оператора, которым разрешено осуществлять вывоз ТБО. Это ООО «Рифей», действующий на северных территориях, действующий в Екатеринбурге и на востоке ЕМУП «Спецавтобаза» и на западе — ТБО «Экосервис».