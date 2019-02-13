Низкое качество крупы выявлено в бюджетных учреждениях Свердловской области

Некачественной и опасной признано больше половины круп в бюджетных учреждениях региона. Ведомство уточнило, что данный показатель самый худший за последние 4 года.

В 2018 году представители Россельхознадзора проверили 59 учреждений Минюстиции, соцполитики, здравоохранения, образования. В число проверенных учреждений вошли детдома, интернаты, дома ребенка, центры соцпомощи семьям и детям.

В 41 бюджетном учреждении была обнаружена некачественная и опасная крупа, используемая на предприятиях общественного питания. Об этом рассказала СМИ начальник отдела надзора и качества зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по региону Зухра Барбакова.