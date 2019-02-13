Ошибки в платежках за мусор в Нижнем Тагиле «Рифей» и РИЦ объяснили техническим сбоем
С 11 февраля жители Нижнего Тагила получают новые платежки на оплату услуги «Обращение с ТКО». Из-за технического сбоя некоторым из тагильчан пришли информлисты с некорректными данными: у кого-то указано неверное число проживающих, кому-то пришли 2 квитанции - и от «Рифея», и от управляющей компании. Что делать?
Причинами выставления некорректных данных стала техническая проблема.
При формировании начислений произошел технический сбой. В результате часть информлистов содержит неточности, сообщает АО «РИЦ».
Одна из основных ошибок в новых информационных листках (так подписаны новые платежные документы) - неверное число проживающих в квартире. Жалобы поступают из разных районов Нижнего Тагила и касаются именно завышения числа проживающих. Ранее подобная ситуация произошла и в Тюмени, где ЭК «Восток» неверно учитывала в расчетах количество проживающих, сообщает Нашгород.ру.
В связи обращениями жителей Нижнего Тагила региональный оператор ООО «Компания «РИФЕЙ» и региональный информационный центр разъяснили, что делать в случае некорректных данных о числе проживающих.
Если клиент получил информлист, в котором неверно указано количество проживающих или собственников, ему нужно посетить один из Центров обслуживания клиентов АО «РИЦ» с паспортом и документом, подтверждающим право собственности. В Центре обслуживания ему будет предложено заполнить заявление, и оператор внесет изменения в программный комплекс. В населенных пунктах, где отсутствуют Центры обслуживания клиентов АО «РИЦ», документы подать можно через МФЦ,сообщает пресс-служба регионального оператора.
В будни с 9 до 18 часов можно обратится в центры обслуживания клиентов АО «РИЦ» по адерсам в Нижнем Тагиле:
- ул. Черноисточинский тракт, д. 14Б
- ул. Окунева, д. 22 (1 этаж)
- ул. Красная, д. 20 (2 этаж)
Для подтверждения данных о количестве прописанных в квартирах тагильчане начали обращаться в паспортные столы для получения соответствующих справок, хотя РИЦ и регоператор этот документ не требуют.
Также тагильчанам могли прийти сразу две квитанции - от РИЦ и от управляющей компании. В этом случае специалисты рекомендуют сверить, заключен ли у УК договор с регоператором:
Если вашей управляющей компании в перечне обслуживающих организаций, которые имеют основания включать начисления за обращение с ТКО в свои квитанции, нет, значит, компания не заключила договор с региональным оператором ООО «Компания «РИФЕЙ» и не имеет никаких оснований для сбор денежных средств. В этом случае необходимо оплачивать услугу по информлистам АО «РИЦ». Если же ваша УК есть в перечне заключивших договор с Компанией «РИФЕЙ», просим клиентов сообщить о получении информлистов по телефону службы поддержки клиентов или операторам в Центрах обслуживания, и сотрудники РИЦ исключат строения из базы начислений.
Перечень жилищных организаций в Нижнем Тагиле, заключивших договор в регоператором и имеющих право включать оплату за обращение с мусором свои платежки:
- ООО "УК "Огни Вагонки"
- ООО "Комфорт"
- ООО "Комфорт-НТ"
- ООО "УК "Династия"
- ООО "Тагил Сити"
- ООО "УК Райкомхоз НТ"
- ООО УК "Тагил"
- ООО "Грант"
- ООО "Согласие"
- УК "Химэнерго"
- ТСЖ "Надежда"
- ТСЖ "Новый стиль"
- ТСЖ "Дружининское"
- ООО УК "Универсал"
- ООО "Труд"
- ООО "Уралэкспо-НТ"
- ООО "УК ПРОдвижение"
- ТСЖ "Зенит"
- ТСЖ "Ермака 32"
- ТСЖ "Учительская 14А"
- ТСЖ "К.Маркса-64"
- ТСЖ "Горошникова 66"
- ТСЖ "Максим"
- ТСЖ "Центральный"
- ООО УК "ЖКХ-НТ"
- ТСЖ "Ветеран"
- ТСЖ "Парковая 1"
- ТСЖ "Квартал"
- ТСЖ "Красная горка"
- ТСЖ "Карла Маркса 14"
Среди других возможных последствий технического сбоя представители РИЦ и регоператора называют 2 информлиста от РИЦ или информлисты на тех территориях, где до 1 января 2019 года услуга по вывозу мусора не оказывалась. Если в первом случае клиентам нужно обратиться к РИЦ, то во втором ничего делать не требуется - начисления за январь будут аннулированы и информлисты не будут приходить до тех пор, пока регоператор и органы власти не организуют там процесс вывоза ТКО, заявляют специалисты.
Некорректные платежки могут приходить жителям Нижнего Тагила в течение 3 месяцев - именно такой срок установили компании на корректировку базы плательщиков. Поэтому потребители могут обратиться за перерасчетом до конца апреля, все данные будут обновлены и в платежных документах будет учтена корректировка за весь период с января 2019 года.
Оплата услуг по обращению с ТКО (при корректных данных) производится в Центрах обслуживания клиентов АО «РИЦ», во всех отделениях банка Агропромкредит, Сбербанка и Почты России, а также через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн».
Телефон службы поддержки клиентов АО «РИЦ» для населения: 8 800 250-32-42, звонок бесплатный.