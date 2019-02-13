Ошибки в платежках за мусор в Нижнем Тагиле «Рифей» и РИЦ объяснили техническим сбоем

Причинами выставления некорректных данных стала техническая проблема.

При формировании начислений произошел технический сбой. В результате часть информлистов содержит неточности, сообщает АО «РИЦ».

Одна из основных ошибок в новых информационных листках (так подписаны новые платежные документы) - неверное число проживающих в квартире. Жалобы поступают из разных районов Нижнего Тагила и касаются именно завышения числа проживающих. Ранее подобная ситуация произошла и в Тюмени, где ЭК «Восток» неверно учитывала в расчетах количество проживающих, сообщает Нашгород.ру.

В связи обращениями жителей Нижнего Тагила региональный оператор ООО «Компания «РИФЕЙ» и региональный информационный центр разъяснили, что делать в случае некорректных данных о числе проживающих.

Если клиент получил информлист, в котором неверно указано количество проживающих или собственников, ему нужно посетить один из Центров обслуживания клиентов АО «РИЦ» с паспортом и документом, подтверждающим право собственности. В Центре обслуживания ему будет предложено заполнить заявление, и оператор внесет изменения в программный комплекс. В населенных пунктах, где отсутствуют Центры обслуживания клиентов АО «РИЦ», документы подать можно через МФЦ,сообщает пресс-служба регионального оператора.

В будни с 9 до 18 часов можно обратится в центры обслуживания клиентов АО «РИЦ» по адерсам в Нижнем Тагиле:

ул. Черноисточинский тракт, д. 14Б

ул. Окунева, д. 22 (1 этаж)

ул. Красная, д. 20 (2 этаж)

Для подтверждения данных о количестве прописанных в квартирах тагильчане начали обращаться в паспортные столы для получения соответствующих справок, хотя РИЦ и регоператор этот документ не требуют.

Также тагильчанам могли прийти сразу две квитанции - от РИЦ и от управляющей компании. В этом случае специалисты рекомендуют сверить, заключен ли у УК договор с регоператором:

Если вашей управляющей компании в перечне обслуживающих организаций, которые имеют основания включать начисления за обращение с ТКО в свои квитанции, нет, значит, компания не заключила договор с региональным оператором ООО «Компания «РИФЕЙ» и не имеет никаких оснований для сбор денежных средств. В этом случае необходимо оплачивать услугу по информлистам АО «РИЦ». Если же ваша УК есть в перечне заключивших договор с Компанией «РИФЕЙ», просим клиентов сообщить о получении информлистов по телефону службы поддержки клиентов или операторам в Центрах обслуживания, и сотрудники РИЦ исключат строения из базы начислений.

Перечень жилищных организаций в Нижнем Тагиле, заключивших договор в регоператором и имеющих право включать оплату за обращение с мусором свои платежки:

ООО "УК "Огни Вагонки"

ООО "Комфорт"

ООО "Комфорт-НТ"

ООО "УК "Династия"

ООО "Тагил Сити"

ООО "УК Райкомхоз НТ"

ООО УК "Тагил"

ООО "Грант"

ООО "Согласие"

УК "Химэнерго"

ТСЖ "Надежда"

ТСЖ "Новый стиль"

ТСЖ "Дружининское"

ООО УК "Универсал"

ООО "Труд"

ООО "Уралэкспо-НТ"

ООО "УК ПРОдвижение"

ТСЖ "Зенит"

ТСЖ "Ермака 32"

ТСЖ "Учительская 14А"

ТСЖ "К.Маркса-64"

ТСЖ "Горошникова 66"

ТСЖ "Максим"

ТСЖ "Центральный"

ООО УК "ЖКХ-НТ"

ТСЖ "Ветеран"

ТСЖ "Парковая 1"

ТСЖ "Квартал"

ТСЖ "Красная горка"

ТСЖ "Карла Маркса 14"

Среди других возможных последствий технического сбоя представители РИЦ и регоператора называют 2 информлиста от РИЦ или информлисты на тех территориях, где до 1 января 2019 года услуга по вывозу мусора не оказывалась. Если в первом случае клиентам нужно обратиться к РИЦ, то во втором ничего делать не требуется - начисления за январь будут аннулированы и информлисты не будут приходить до тех пор, пока регоператор и органы власти не организуют там процесс вывоза ТКО, заявляют специалисты.

Некорректные платежки могут приходить жителям Нижнего Тагила в течение 3 месяцев - именно такой срок установили компании на корректировку базы плательщиков. Поэтому потребители могут обратиться за перерасчетом до конца апреля, все данные будут обновлены и в платежных документах будет учтена корректировка за весь период с января 2019 года.

Оплата услуг по обращению с ТКО (при корректных данных) производится в Центрах обслуживания клиентов АО «РИЦ», во всех отделениях банка Агропромкредит, Сбербанка и Почты России, а также через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн».