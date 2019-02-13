Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ошибки в платежках за мусор в Нижнем Тагиле «Рифей» и РИЦ объяснили техническим сбоем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Calculator 723917 960 720

Ошибки в платежках за мусор в Нижнем Тагиле «Рифей» и РИЦ объяснили техническим сбоем

Вчера, 22:35ОбществоАлександра ЛогиноваФото: pixabay.com
Читайте
также
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?
Холодная медицина, горячие чиновники и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: конкурс короткометражек, Фрэнк Синатра и письма о Пушкине