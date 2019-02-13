Председатель дома в Ирбите присвоила заплаченные за аренду крыши 280 тысяч рублей
Вчера, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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К 220 часам обязательных работ приговорена председатель одного из жилых домов в Ирбите за присвоение денег, выплаченных компанией сотовой связи за аренду части крыши.
В 2017 году председатель дома заключила договор с одной из компаний сотовой связи, которая взяла в аренду часть крыши дома для установки вышки.
Компания в течение 11 месяцев выплачивала деньги за аренду крыши. Перечисленные деньги должны были пойти на ремонт дома, однако председатель перевела на свой счет 280 тысяч рублей, которыми воспользовалась в личных целях.
Свою вину подсудимая признала и вернула часть средств. Суд назначил ей наказание в виде 220 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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