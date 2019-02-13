Председатель дома в Ирбите присвоила заплаченные за аренду крыши 280 тысяч рублей

В 2017 году председатель дома заключила договор с одной из компаний сотовой связи, которая взяла в аренду часть крыши дома для установки вышки.

Компания в течение 11 месяцев выплачивала деньги за аренду крыши. Перечисленные деньги должны были пойти на ремонт дома, однако председатель перевела на свой счет 280 тысяч рублей, которыми воспользовалась в личных целях.