Программа по замене лифтов в России будет реализована за 150-200 млрд рублей

Национальный лифтовый союз предложил включить программу по замене старых лифтов в национальный проект «Жилье и городская среда». Отрасль нуждается в поддержке со стороны государства. Как сообщают «Новые известия», в России 110 тысяч лифтов из 433 тысяч отслужили свой срок и их необходимо заменить. Срок службы лифта – 25 лет.