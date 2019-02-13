Смеяться разрешается: жители Нижнего Тагила приглашаются выступить в стиле Stand Up

В Нижнем Тагиле начался сбор заявок от желающих поучаствовать в шоу Stand Up и с юмором обсудить «острые вопросы». Организаторы предлагают выступающим затронуть актуальные проблемы в городе.

Ограничений по темам нет, но мне очень хотелось, чтобы выступающие затронули актуальные вопросы в городе, а также те, что сегодня на повестке дня – пенсионная реформа, например,рассказала редакции TagilCity.ru организатор мероприятия Светлана Загс.

На сегодняшний заявки на участие подали девять человек. Среди них есть бывшие КВНщики, директора НКО, студенты и другие.

Конечно оставить заявку и прийти может каждый, но выступить – это другой вопрос. Кто-то может испугаться – а вдруг будет не смешно?рассказала Светлана.

По мнению организаторов, такое мероприятие в формате Stand Up разрядит обстановку среди молодых людей и заставит их посмеяться над «сложными» вопросами.

Лично мне хочется, чтоб молодежь смеялась, а то всюду все только нагнетают – «молодежь уезжает», «цены на ЖКХ растут», «мусорная реформа». Одно могу сказать точно – это мероприятие делать нужно, поэтому лично я решила его организовать. Я люблю Stand Up, смотрю, а сделать его в городе никто не берется,считает Светлана Загс.