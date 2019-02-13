Свердловчане стали чаще использовать электронные «больничные»

Электронный больничный лист – это альтернатива документу на бумажном носителе. Он имеет классические поля и является аналогом традиционного варианта. Заполнение ЭЛН проходит в специальной компьютерной программе.

Закон №86 об электронных листах нетрудоспособности вступил в силу с 1 июля 2017 года. В 2018 году в Свердловской области оформлено 35 050 электронных листов нетрудоспособности и 1 688 038 «больничных» на бумажном носителе.

Пользователи сообщества TagilCity.ru в социальных сетях, принявшие участие в опросе на тему электронных «больничных», разделились во мнениях. 34,85% проголосовавших слышали про такое нововведение, но «им его не предлагали». Еще 34,85% ничего не слышали про ЭЛН. И только 5,3% выбрали вариант «Да, это очень удобно». 7,58% проголосовавших возможностью уже пользовались, но «не увидели в этом ничего особенного».

Темпы оформления ЭЛН ежедневно увеличиваются и в январе 2019 года в регионе составили от 500 до 1200 штук в день, однако говорить о завершении переходного периода пока преждевременно. Поэтому и медицинские учреждения, и страхователи (работодатели) пока не освободились от использования листка нетрудоспособности на бумажном носителей, сообщил редакции TagilCity.ru Александр Никитин, заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

С ЭЛН удобнее и работнику, и работодателю

Преимущества электронного листа нетрудоспособности в том, что его нельзя потерять, так как это электронный документ. Застрахованное лицо в «личном кабинете» может в любое время посмотреть всю историю «больничных», проверить правильность начислений и выплат, рассказали в ФСС.

Работодатели также получают некоторые преимущества: снижение трудозатрат, количества ошибок и повышение достоверности, заверили в Фонде.

Для страхователей снижаются трудозатраты при формировании реестра сведений, отправляемых в Фонд социального страхования РФ, уменьшается количество сведений, передаваемых в Фонд, снижается количество ошибок, упрощается их исправление, повышается достоверность информации и снижаются затраты на организацию учёта и хранения бланков.

Кроме того, что у работодателей отпадает необходимость обращаться в ФСС с просьбой проверить достоверность документа, которые предоставил работник, пояснили редакции TagilCity.ru. За 2018 год количество таких обращений в Фонд сократилось на 20%.

Свердловские организации иногда отказывают в оформлении

Иногда работодатели не принимают листок нетрудоспособности в электронном виде, объясняя это тем, что отсутствует техническая возможность. Кроме того, в некоторых медицинских организациях пациенты получают отказы в оформлении электронного документа.

По состоянию на 1 января 2019 года в Свердловской области насчитывается 356 медицинских организаций различных форм собственности, которые имеют лицензию на оформление листков нетрудоспособоности. Из них 184 лечебных учреждения оформляют электронные листы нетрудоспособности, что составляет 51,7% от общего числа. В Нижнем Тагиле этот показатель составляет 61,5% (16 медицинских организаций из 26), сообщили в ФСС.

В каждом отдельном случае региональное отделение ФСС и его филиалы принимают активное участие в разрешении возникающих проблем, отметили в ФСС.

Для решения спорных ситуаций и затруднений страхователи обращаются в ФСС и его филиалы с вопросами о том, как работать с информационной системой ЕИИС «Соцстрах».

Александр Никитин посоветовал свердловчанам активнее пользоваться правом получения «больничного» нового поколения.