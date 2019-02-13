Выделенные многодетным семьям Нижнего Тагила земли будут обеспечены инфраструктурой
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил обеспечить инфраструктурными сетями территории, которые были выделены многодетным семьям для строительства.
Многодетные семьи, по мнению главы города, не могут начать строительство на выделенных для них землях из-за отсутствия электричества, дорог и другой инфраструктуры.
Весной 2019 года, по поручению Пинаева, начнутся геодезические изыскания и топографическая съемка в микрорайоне «Пырловка» и районе «Ольховка». После проведения данных работ будет разработана проектно-сметная документация. В районах планируется проведение коммунальных и электрических сетей, а также прокладка дорог.
В 2018 году были отсыпаны 1,5 км дороги в микрорайоне «Пырловка» для обеспечения проезда к земельным участкам. Об этом сказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин. По его словам, данная деятельность в 2019 году будет осуществлена на Руднике имени III Интернационала.
На территории города числится 1881 участок для предоставления в пользование многодетным семьям, в настоящее время 1169 земель уже предоставлены, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.