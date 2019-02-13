Выделенные многодетным семьям Нижнего Тагила земли будут обеспечены инфраструктурой

Многодетные семьи, по мнению главы города, не могут начать строительство на выделенных для них землях из-за отсутствия электричества, дорог и другой инфраструктуры.

Весной 2019 года, по поручению Пинаева, начнутся геодезические изыскания и топографическая съемка в микрорайоне «Пырловка» и районе «Ольховка». После проведения данных работ будет разработана проектно-сметная документация. В районах планируется проведение коммунальных и электрических сетей, а также прокладка дорог.

В 2018 году были отсыпаны 1,5 км дороги в микрорайоне «Пырловка» для обеспечения проезда к земельным участкам. Об этом сказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин. По его словам, данная деятельность в 2019 году будет осуществлена на Руднике имени III Интернационала.