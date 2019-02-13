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Юные тагильчанки с ОВЗ приняли участие во Всероссийских «Стартах мечты»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Img 20190212 wa0023

Юные тагильчанки с ОВЗ приняли участие во Всероссийских «Стартах мечты»

Вчера, 09:00ОбществоФото: PR-отдел программы Лыжи мечты
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