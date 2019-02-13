Юные тагильчанки с ОВЗ приняли участие во Всероссийских «Стартах мечты»

В соревнованиях также приняли участие дети с ОВЗ из Ханты-Мансийска, Мурманска, Ижевска, Омска, Миасса и других городов России.

Все дети – участники программы «Лыжи мечты», которая помогает детям с ОВЗ заниматься горными лыжами, футболом, баскетболом, кататься на беговелах.