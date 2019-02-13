Юные тагильчанки с ОВЗ приняли участие во Всероссийских «Стартах мечты»
Вчера, 09:00ОбществоФото: PR-отдел программы Лыжи мечты
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В Тюмени прошли Всероссийские «Старты мечты», в них приняли участие юные тагильчанки с особенностями здоровья. Анфиса Грицунова из Нижнего Тагила заняла 1 место в номинации «Самостоятельно катающиеся» среди детей с ментальными заболеваниями.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревнованиях также приняли участие дети с ОВЗ из Ханты-Мансийска, Мурманска, Ижевска, Омска, Миасса и других городов России.
Все дети – участники программы «Лыжи мечты», которая помогает детям с ОВЗ заниматься горными лыжами, футболом, баскетболом, кататься на беговелах.
Руководитель программы Наталья Белоголовцева отметила, что уже пятый год мероприятие объединяет города, дает надежду и веру семьям, в которых есть дети с ОВЗ.
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