Житель Нижнего Тагила удерживал себя в заложниках и требовал начальника полиции

Житель Нижнего Тагила дважды сообщал о задержании заложников с целью дестабилизации работы органов правопорядка. Первый инцидент произошел в декабре 2018 года. В 9 часов вечера мужчина набрал «02» и сообщил, что в доме по ул. Красных Зорь удерживается заложник. На место незамедлительно выехала оперативная группа.

Сотрудники полиции установили, что дверь в указанную квартиру заперта, а мужчина, находившийся внутри, требовал встречи с начальником отдела полиции. На место выехала следственно-оперативная группа, бойцы ОМОН и начальник ОП №19 подполковник Игорь Эркенов.

В ходе переговоров сотрудники полиции выяснили, что мужчина в помещении находится один и в заложниках никто не удерживается. Была установлена личность проживающего в квартире. Оказалось, что мужчина был судим и недавно вышел на свободу. Кроме того, накануне он повздорил с родственниками. В беседе с полицией мужчина высказывал недовольство тем, что был осужден за преступление, которое не совершал. Отметим, что осужден он был за преступление, связанное с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.

Инцидент завершился штурмом, в ходе которого мужчина был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Однако, находясь под подпиской о невыезде, он вновь совершил аналогичное преступление, сообщив, что удерживает в заложниках родственника. Как и в первый раз оказалось, что в помещении кроме звонившего никого нет.