Жительница Екатеринбурга лишилась внедорожника за долг по кредиту
Вчера, 20:14ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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У екатеринбурженки арестовали автомобиля Nissan X-Trail за долг по кредитам в 430 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
32-летняя жительница уральской столицы задолжала 430 тысяч за кредитные платежи. Это сумма не включает в себя платежи по ипотеке.
В ходе судебного заседания было решено арестовать принадлежащий должнице Nissan X-Trail.
Если долг не будет погашен, машину передадут оценщикам, а затем продадут, сообщает пресс-служба УФССП.
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