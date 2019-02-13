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Жительница Екатеринбурга лишилась внедорожника за долг по кредиту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Екатеринбурга лишилась внедорожника за долг по кредиту

Вчера, 20:14ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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