«Другие люди?»: в России запустили цикл фильмов о волонтерстве

Первый фильм из цикла называется «Теплый дом». Он уже готов к просмотру. В нем рассказывается о благотворительном фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Организация оказывает помощь матерям с маленькими детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Глава фонда Елена Альшанская поделилась, что идея создания благотворительной организации появилась, когда она сама с маленьким ребенком оказалась в больнице. Там была палата с малышами, от которых отказались родители. Женщина задумалась, что отказаться от ребенка мать могут вынудить сложные обстоятельства, тяжелая жизненная ситуация — отсутствие помощи близких, денег или работы.

Видео Видео: Проект "Другие люди?"

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» был создан в 2007 году. Сейчас у фонда несколько программ, одна из них — «Теплый дом». Речь идет о реальном доме в Подмосковье, куда могут приехать матери с малышами, после родов попавшие в тяжелую ситуацию. За время работы программы «Теплый дом» помощь оказана 90 женщинам и сотне детей.

Есть истории, о которых нельзя не рассказать. Истории и люди, о которых хочется прокричать всему миру. Люди, которые, вне всяких сомнений, станут точкой опоры и маяком для многих из нас,поделился автор проекта «Другие люди?» Кирилл Косолапов.