«Другие люди?»: в России запустили цикл фильмов о волонтерстве
В России запустили новый социальный проект «Другие люди?», посвященный волонтерам. Он будет состоять из цикла фильмов о людях, помогающих другим по зову сердца.
Первый фильм из цикла называется «Теплый дом». Он уже готов к просмотру. В нем рассказывается о благотворительном фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Организация оказывает помощь матерям с маленькими детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Глава фонда Елена Альшанская поделилась, что идея создания благотворительной организации появилась, когда она сама с маленьким ребенком оказалась в больнице. Там была палата с малышами, от которых отказались родители. Женщина задумалась, что отказаться от ребенка мать могут вынудить сложные обстоятельства, тяжелая жизненная ситуация — отсутствие помощи близких, денег или работы.
Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» был создан в 2007 году. Сейчас у фонда несколько программ, одна из них — «Теплый дом». Речь идет о реальном доме в Подмосковье, куда могут приехать матери с малышами, после родов попавшие в тяжелую ситуацию. За время работы программы «Теплый дом» помощь оказана 90 женщинам и сотне детей.
Есть истории, о которых нельзя не рассказать. Истории и люди, о которых хочется прокричать всему миру. Люди, которые, вне всяких сомнений, станут точкой опоры и маяком для многих из нас,поделился автор проекта «Другие люди?» Кирилл Косолапов.
Новые фильмы будут выходить каждый месяц. Организаторы рассчитывают, что их увидят как можно больше людей.