Екатеринбуржец осужден на 16 лет колонии за убийство своей матери
Сегодня, 20:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жителя Екатеринбурга суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима за убийство матери, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржец жил вместе с матерью. В ходе ссоры он забил ее до смерти. Мужчина обвинялся в убийстве, а также в покушении на убийство соседа, который пришел на крики матери подсудимого. Испугавшись, что сосед может рассказать о преступлении, мужчина набросился на него, но сосед смог вырваться и убежать. Именно он и сообщил о произошедшем в полицию.
Орджоникидзевский райсуд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам колонии.
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