Екатеринбуржец осужден на 16 лет колонии за убийство своей матери

Екатеринбуржец жил вместе с матерью. В ходе ссоры он забил ее до смерти. Мужчина обвинялся в убийстве, а также в покушении на убийство соседа, который пришел на крики матери подсудимого. Испугавшись, что сосед может рассказать о преступлении, мужчина набросился на него, но сосед смог вырваться и убежать. Именно он и сообщил о произошедшем в полицию.