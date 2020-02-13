Мишустин поддержал идею «Единой России» о снижении ипотечных ставок

Правительству на заседании Кабмина дано поручение подготовить соответствующие предложения. Фактически ставка должна стать ниже восьми процентов.

Как сообщает сайт ER.ru, по словам Турчака, сегодняшняя ипотека представляет собой кабалу. Несмотря на постоянное уменьшение ставок Банком России, кредитные организации не сбавляют своих аппетитов и не снижают процентные ставки. В 2019 году средняя ставка по ипотечным кредитам составляла 9,9%, а реальная ставка находилась в пределах 12%. Соответственно, в прошлом году число оформленных ипотечных кредитов упало на 13,8%. При этом уровень инфляции является рекордно низким, а ставка Центробанка более чем гуманна.

Турчак акцентировал внимание на том, что седьмого февраля Банк России беспрецедентно понизил основную ставку — до шести процентов. Масштабные банки снизили ставки формально ниже 8%. В настоящее время есть все ресурсы для снижения ипотечной ставки до 5-6%. Прежде всего — в банках с госучастием, занимающих на рынке ипотеки до восьмидесяти процентов. В этих условиях число семей, которые смогут позволить себе приобрести квартиру стоимостью три миллиона рублей, возрастет по меньшей мере на тринадцать процентов. Секретарь генсовета партии убежден в том, что это серьезное количество людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия.

Вместе с тем секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий указал на внушительное число обращений граждан, касающихся повышенных ипотечных ставок. Он отметил, что для многих, в частности для молодых семей, улучшение жилищных условий является главной задачей, реализации которой мешают высокие ипотечные ставки. Шептий считает важнейшей запущенную партией работу по устранению этого фактора. Повсеместное уменьшение ставок до адекватного уровня для граждан будет существенной помощью, сравнимой, например, с введением программы материнского капитала.

Отмечается, что десятого февраля «Единая Россия» передала в Госдуму проект поправок о применении средств материнского капитала. Документ сформирован на основании поручений Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному Собранию.

В соответствии с положениями документа действие программы маткапитала продлевается до тридцать первого декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Так, маткапитал в размере четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать рублей будет выплачиваться семьям, где уже с первого января этого года родился или был усыновлен первый ребенок. При рождении или усыновлении в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей. Вместе с тем поправки позволят уменьшить сроки принятия решения о выдаче сертификата на маткапитал с одного месяца до пятнадцати дней с даты приема заявления.