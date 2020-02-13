На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача больному ребенку
Сегодня, 20:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Златоусте родителям удалось вызвать врача для больного ребенка с 327-го раза. Прокуратура начала проверку, пишет 74.ру.
По словам родителей, температура у двухлетней девочки поднялась в субботу, 8 февраля. Поликлиника уже не работала, в воскресенье им не удалось дозвониться до регистратуры. В понедельник мать девочки начала звонить в поликлинику с восьми утра. В половине одиннадцатого, когда количество звонков достигло 327, врача удалось вызвать.
Прокуратура проверит действия руководства больницы Златоуста и управления здравоохранения округа. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
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