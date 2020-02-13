Прокуратура уличила отделение ПФР в неправильном расчете пенсии тагильчанке

В частности, не проверен вариант замены периодов работы на периоды по уходу за детьми до полутора лет. При этом доплата при замене периодов составляет 375,26 рубля и должна осуществляться с момента назначения пенсии. Территориальным Управлением органа пенсионного обеспечения в марте 2019 года вынесено решение об обнаружении ошибки. Однако доплату женщине так и не сделали.