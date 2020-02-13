Прокуратура уличила отделение ПФР в неправильном расчете пенсии тагильчанке
Сегодня, 11:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В 2019 году прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила установила, что территориальное отделение ПФР нарушило права женщины при расчете и назначении страховой пенсии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В частности, не проверен вариант замены периодов работы на периоды по уходу за детьми до полутора лет. При этом доплата при замене периодов составляет 375,26 рубля и должна осуществляться с момента назначения пенсии. Территориальным Управлением органа пенсионного обеспечения в марте 2019 года вынесено решение об обнаружении ошибки. Однако доплату женщине так и не сделали.
В связи с этим прокуратура в адрес учреждения вынесла представление об устранении нарушений. После этого доплата пенсионерке все-же была произведена.
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