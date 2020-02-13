Стали известны итоги совещания Путина по поправкам в Конституцию

Как сообщает телеграм-канал “Мейстер”, были подведены итоги в вопросе организации самой процедуры всероссийского голосования. По словам Путина, итоги голосования будут иметь весомую силу.

Также рабочая группа огласила несколько десятков поправок к ранее предложенным президентом инициативам. Так, вопросы по типу самоуправлению Москвы и Петербурга можно отнести в разряд “вечных вопросов”. Но некоторые поднятые предложения достаточно инновационны. В частности, представитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил организовать общенациональную системы здравоохранения в стране и, соответственно, внести поправки сразу в несколько статей главного закона.