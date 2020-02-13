Стали известны итоги совещания Путина по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин провел встречу с рабочей группой, которая разрабатывает поправки в Конституцию РФ. Отмечается, что совещание прошло насыщенно.
Как сообщает телеграм-канал “Мейстер”, были подведены итоги в вопросе организации самой процедуры всероссийского голосования. По словам Путина, итоги голосования будут иметь весомую силу.
Также рабочая группа огласила несколько десятков поправок к ранее предложенным президентом инициативам. Так, вопросы по типу самоуправлению Москвы и Петербурга можно отнести в разряд “вечных вопросов”. Но некоторые поднятые предложения достаточно инновационны. В частности, представитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил организовать общенациональную системы здравоохранения в стране и, соответственно, внести поправки сразу в несколько статей главного закона.
Президент подчеркнул, что с проведением второго чтения по поправкам в Госдуме можно повременить. Так. по его мнению, парламентарии смогут обработать все озвученные инициативы. А работать есть над чем, и прошедшее совещание это продемонстрировало.