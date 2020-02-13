Топ-менеджер крупного тагильского предприятия из-за обмана лишился 4 миллионов рублей
В Нижнем Тагиле главный инженер одного из промышленных предприятий стал жертвой телефонных мошенников, переведя им четыре миллиона рублей, пишет АН «Между строк».
Об этом на круглом столе по профилактике мошенничества с использованием электронных средств связи рассказал начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Таким образом глава полиции города отметил, что на уловки аферистов попадаются не только пожилые люди, но и среднего возраста с высшим образованием и финансово грамотные.
Я не буду называть фамилии и название предприятия. Уважаемое предприятие, главный инженер, возраст — 35–40 лет. Ему поступает звонок: «Вы нам перечислите на такой-то счет 4 миллиона рублей». Звонивший был профессионалом своего дела, сумел расположить к себе потерпевшего. Заявитель перевел сначала свои 2,5 миллиона рублей, полтора еще занял и тоже перевёл. Эту сумму он перечислил мошенникам в несколько этапов, а потом несколько дней ждал, пока не понял, что его обманули,пояснил Ибрагим Абдулкадыров.
Также глава полиции отметил, что проблема мошенничества с использованием электронных технологий становится все более острой. Волна шантажей за якобы смертельные ДТП прошла, сейчас мошенники звонят, представляясь сотрудниками банков. Такие звонки поступают из других регионов и ближнего зарубежья, что затрудняет расследование.