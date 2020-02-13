УК в Екатеринбурге оштрафована на 250 тысяч рулей за сход снега с крыши на женщину
Сегодня, 10:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге ООО «УК «Квартал» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей за ненадлежащее содержание крыши дома, сообщает региональная прокуратура.
Сюжеты: Екатеринбург
6 января в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по очистке кровли произошел сход снега с крыши дома № 9 на улице Очеретина. Пострадала женщина 1932 года рождения. В результате падения на нее снежной массы она получила перелом ребер и травму головы.
В отношении управляющей организации было возбуждено административное дело. Департамент госжилстройнадзора Свердловской области по результатам рассмотрения всех обстоятельств инцидента принял решение о назначении ООО «УК «Квартал» штрафа в размере 250 тысяч рублей.
Кроме того, полиция проводит доследственную проверку, устанавливается степень вреда здоровью пенсионерки.
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