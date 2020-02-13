УК в Екатеринбурге оштрафована на 250 тысяч рулей за сход снега с крыши на женщину

6 января в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по очистке кровли произошел сход снега с крыши дома № 9 на улице Очеретина. Пострадала женщина 1932 года рождения. В результате падения на нее снежной массы она получила перелом ребер и травму головы.