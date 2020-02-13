В Екатеринбург приехал главный военный прокурор России

На заседании были заслушаны доклады о работе надзорного ведомства в 2019 году, а также планы на 2020 год.

Напомним, в прошлом году военная прокуратура ЦВО проводила проверку в отношении полковника Росгвардии Андрея Васильева. Его сын стал фигурантом уголовного дела после ДТП с погибшими. Сообщалось, что в момент ДТП молодой человек был пьян, анализы при этом ничего не показали. Однако позже выяснилось, что анализы за сына сдал отец.