В Екатеринбург приехал главный военный прокурор России
Сегодня, 15:16ОбществоФото: Сайт военной прокуратуры
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В столицу Урала прибыл главный военный прокурор России Валерий Петров. Он принял участие в расширенном заседании коллегии военной прокуратуры ЦВО, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
На заседании были заслушаны доклады о работе надзорного ведомства в 2019 году, а также планы на 2020 год.
Напомним, в прошлом году военная прокуратура ЦВО проводила проверку в отношении полковника Росгвардии Андрея Васильева. Его сын стал фигурантом уголовного дела после ДТП с погибшими. Сообщалось, что в момент ДТП молодой человек был пьян, анализы при этом ничего не показали. Однако позже выяснилось, что анализы за сына сдал отец.
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